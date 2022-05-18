Эксперт по нацменьшинствам из Украины: необходимо говорить о судьбе крымских татар

Поскольку в Украине продолжается начатая Россией война, необходимо продолжать говорить о судьбе крымских татар, не забывать об этой общине, считает Юлия Тищенко, эксперт по политике национальных меньшинств в Украине.

По ее словам, в оккупированном с 2014 года Крыму продолжаются репрессии против проживающих там татар, выступающих в поддержку Украины и ее государственности.

"Россия использует те же методы репрессий, что и Советский Союз", — заявила на пресс-конференции в среду эксперт Национального центра стратегических исследований и кризисного управления Украины.

По ее словам, парламент крымских татар – Меджлис - сейчас рассматривается Россией как террористическая организация, против его представителей фабрикуются различные обвинения.

"Почему Россия так плохо относится к крымским татарам? Они всегда поддерживали государственность Украины, ее европейское, натовское направление. Это было уникальное национальное движение на постсоветском пространстве", — сказала Тищенко.

"Крымские татары мешают российскому представлению о том, что Крым — это Россия, потому что это народ с собственной культурой, является признанной в Украине национальной группой. Россия называет ее водородной бомбой, эту татарскую общину", — добавила она.

По мнению эксперта, Запад не должен забывать репрессии против крымских татар, следует говорить о судьбе людей.

"Что могут сделать страны-партнеры, чтобы остановить репрессии против крымских татар? Конечно, наши возможности влиять на действия России невелики, но говорить о конкретных людях, об их судьбах, о том, что татары за Украину, поддерживают ее, необходимо", — заявила украинский эксперт по политике нацменьшинств.

Глава Департамента по делам национальных меньшинств Литвы Вида Монтвидайте напомнила, что татары, проживающие в Литве, являются родственниками крымских татар.

По словам главы литовского учреждения, их борьба за свободу также является ответственностью и Литвы.

"Литовские татары, чей год у нас был в прошлом году, — это представители одной с крымскими татарами семьи. Их борьба за свободу, не прекращающиеся столетиями преследования в Украине также является частью и нашей ответственности", — сказала Монтвидайте.

18 мая исполняется 78 лет со дня начала депортации и геноцида крымских татар.

Советский Союз депортировал несколько сотен тысяч татар из Крыма во время Второй мировой войны. Литва признала это геноцидом.

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