Предупреждение: в военное время нельзя акцентировать только национальность, это опасно

Война никак не сказалась на отношении украинцев к русским гражданам Украины, однако изменила отношение к России и россиянам, сказала беженка из Украины, эксперт Независимого центра политических исследований Юлия Тыщенко.

"Никак не изменила. Это граждане Украины, есть русские, есть украинцы. Падающие бомбы не интересуются этнической принадлежностью людей. Рядовые русские граждане Украины борются за Украину, ее независимость, за свою землю", – сказала на пресс-конференции в BNS Тыщенко.

Она напомнила, что война началась не 24 февраля, а 8 лет назад.

"Наверное, изменилось отношение к России, гражданам России. В Украине не могут понять, как можно было дойти до такого, не могут понять, как могут россияне поддерживать происходящее в Украине. В российских СМИ сообщают, что Россия спасает русских в Украине. Но это только спекуляции", – сказала она.

Между тем глава Департамента нацменьшинств Вида Монтвидайте сказала, что с Литве с 2014 г отмечают день национальных общин.

"Мы все эти годы радовались мультикультурности Литвы, тому, что в Литве есть люди разных конфессий, тому, что здесь много столетий сосуществовали разные народы. Реальность наших дней диктует несколько иной сценарий, – мы не должны жить в своем пузыре, мы должны смотреть, что твориться вокруг", – заметила она.

По ее словам, порой определенное недоверие или интерпретации войны представляются так, будто это проблема только нацменьшинств, или думают, что это ответственность русскоязычных Литвы, не говоря уже о русских.

"Мы хотели бы донести такую информацию - если есть подверженные дезинформации люди, потреблявшие ее из России десятилетиями, то не надо этот аспект превращать в национальный вопрос. Как будто это люди, в силу своей национальности получающие такую информацию или принимающие ее (…). Есть часть общества во всех странах, которыми манипулируют, они на веру принимают скандальную информацию, не видят своей ответственности за свою жизнь, думают, что во всем виноват какой-то Х со стороны", – сказала Монтвидайте.

По ее словам, легче всего манипулировать людьми и сводить все к национальному аспекту.

"Это очень опасно. Ведь вопросы коллективной национальной ответственности, как показала история, имеют очень печальные последствия", – предупредила глава департамента.

Тыщенко уделила особое внимание крымским татарам. В среду утром вспоминали 75-ю годовщину Холокоста крымских татар, 200 000 человек были депортированы Сталиным из Крыма якобы за сотрудничество с нацистским режимом.

"Крымские татары могли начать возвращаться на родину с 1991 года, когда Украина обрела независимость. Им было нелегко вернуться и интегрироваться. Половина из 200 000 депортированных погибли, не доехав до места назначения, по дороге к местам депортации. Их язык и культура в СССР были запрещены", – напомнила специалист.

Она заметила, что после оккупации Крыма в 2014 г. Россия арестовала 97 крымских татар, они - политзаключенные.

По словам Тыщенко, современные власти России жестоки в отношении татар за то, что те все время поддерживали независимость Украины, стремление страны в ЕС, НАТО, к соблюдению прав человека.

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