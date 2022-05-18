Коронавирус в Литве: 191 новый случай, ни одной смерти

За минувшие сутки в Литве был выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни ни скончалось ни одного человека, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.

Впервые заразились 170 человек, 21 - вторично.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 99 человек, из них 12 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей последнее время постепенно снижается и составил 73,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 10,2%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 000 заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,8% жителей.

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