Осенью в Литве прогнозируют новый скачок цен на продукты питания

Председатель Литовского союза фермеров Раймундас Юкнявичюс сказал, что жители Литвы голодать не будут, но вряд ли местные хозяйства смогут полностью удовлетворить спрос, поскольку большая часть продукции идет на экспорт.

"Чтобы можно было выжить, достаточно хлеба и стакана воды. Но если говорить и возможностях Литвы вырастить разные продукты питания, то, могу сказать, это уже сейчас проблематично. Я не думаю, что мы будем голодать, но ассортимент литовских товаров будет меньше, это точно", – сказал он.

По его словам, немалая часть фермеров в этом году снизит площади обрабатываемой земли или не будет ее удобрять. Он заметил, что удобрения подорожали в 6 раз, горючее и электричество – тоже в несколько раз. Фермеры думают об экономии, значит, урожай будет меньше.

Из-за меньшего урожая и небольшого предложения, вероятно, по словам Юкнявичюса, урожай в этом году будет одним из самых дорогих. Поэтому проблемой будет не только меньший ассортимент, но и высокая цена, доступная не для всех.

Поскольку с рынка ушли крупные поставщики зерна – Россия и Украина, вырастут цены на зерновые, муку, хлеб, мясо, особенно курятину и свинину. Свиноводы уже сейчас переживают тяжелые времена – из-за избытка продукции на рынке они продают мясо по цене ниже себестоимости.

"В ближайшее время цены на продукты не стабилизируются, они будут расти. Мы даже не наем, как изменится себестоимость продуктов. В Азии планируют сажать больше риса из-за возможного сокращения зерна. Это взаимосвязано, если рис дешевле, зачем человеку покупать дорогую булку", – сказал Юкнявичюс, заметив, что фермеры в минус не могут работать.

Значит, некоторые из них выйдут из производства, а это приведет к снижению предложения и росту цен.

Беспокойство вызывает и молочная отрасль, в Литве она уменьшается. Чтобы работать в полную силу, уже сейчас литовские компании ввозят 30% молока. Если тенденция сохранится, цены на молочные товары будут расти.

"Цены будут расти до осени, что будет потом – боюсь прогнозировать, ведь есть много факторов, которые могут воздействовать на рынок. Но, непохоже, что удобрения и электричество подешевеют, поэтому себестоимость нового урожая будет выше", – сказал Юкнявичюс.

Он сказал, что особое беспокойство вызывает тот факт, что литовская продукция станет неконкурентоспособной. Ведь соседние страны – Польша, Латвия и Эстония – помогают своим производителям и потребителям, снижают НДС на продукты, делают льготы на закупку удобрений, горючего. Поэтому не стоит удивляться, когда на прилавках магазинов появится продукция из соседних стран. Только потом местным производителям уже будет непросто вернуть свои позиции.

"Литва была страной, которая больше своей продукции экспортировала, чем импортировал чужую, сейчас отношение изменится", – заметил он.

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