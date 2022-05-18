Посол при ЕС о снижении энергозависимости от России: Литва проделала необходимую работу

Отказываясь от энергетической зависимости от России, Литва уже проделала всю необходимую работу, заявил посол страны при Европейском Союзе (ЕС) Арнольдас Пранцкявичюс.

"Мы не только пионеры, но и самые большие энтузиасты этого плана (RePowerEU — BNS) и, вероятно, государство-член, которое уже проделало всю необходимую работу. Действительно, Литва находится в авангарде класса, так как нашей зависимости от российского газа и нефти больше нет. Мы являемся первым государством-членом, внедрившим это", - сказал Пранцявичюс в интервью литовской национальной радиостанции LRT.

Об этом он заявил в среду в связи с тем, что Европейская Комиссия (ЕК) готовится представить пакет мер RePowerEu на сумму в 195 млрд евро, который призван положить конец зависимости Европейского Союза от российского ископаемого топлива к 2027 году и установить новые, более амбициозные цели в области производства возобновляемой энергии и энергосбережения.

По словам Пранцкявичюса, помимо RePowerEu Еврокомиссия представит в среду еще два важных пакета – по реконструкции и обороне Украины. По словам посла, эти пакеты будут формировать повестку дня Брюсселя в ближайшие недели и будут обсуждаться на заседаниях Совета руководителей ЕС в конце мая.

Пранцкявичюс отметил, что наиболее важным из них является пакет RePowerEU, который направлен на снижение энергетической зависимости от российского ископаемого топлива. Пакет будет сопровождаться двумя законодательными предложениями, финансированием мероприятий и изменениями в Директиве по возобновляемым источникам энергии.

По словам Пранцкявичюса, переговоры по шестому пакету санкций для России напрямую связаны с планом RePowerEU.

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