Бизнес попал в капкан: одни опаздывают с повышением цен, другие говорят, что цены еще будут расти

Инфляция и дальнейший рост цен на сырье и энергоресурсы загоняют бизнес в угол. По словам эксперта, еще не все компании подняли цены на свою продукцию, поскольку оказались в капкане фиксированных цен. Другие уже повышали цены несколько раз, но признают, что это еще не конец.

Эксперт по инвестициям, партнер Confidentus Криступас Кукарскас заметил, что инфляция сейчас - самая актуальная проблема для всего бизнеса, независимо от сектора. В прошлом и в этом году подорожало почти все, но эксперт отмечает, что это не конец.

"Для бизнеса подорожало все: зарплаты, энергетика, сырье. Цены на производство стали выше, чем 2-3 месяца назад. Бизнесу придется повышать цены. Когда дорожает одно, другое, начинает раскручиватьс яспираль, цены начинают повышать все. Мы видим, что это началось, и это не конец", – прогнозирует он.

Некоторые экономисты считают, что инфляция достигнет пика в июне, а в следующем году возможна дефляция, т.р. снижение цен. Однако эксперт сомневается в том, что будут предпосылки для снижения цен.

"Сырье сейчас стоит очень дорого, думаю многие компании этого пока не отразили в своих ценах. Рост цен еще будет. В следующем году сырье может на сколько-то подешеветь, но я не думаю, что производители будут спешить со снижением цен. Разве что начнется конкуренция. А пока правила иные: если может произвести быстрее, у тебя и купим", – сказал Кукарскас, заметив, что сейчас клиент выбирает не цену, а вообще возможность получения товара и услуги.

"К примеру, поддон несколько лет назад стоил 6 евро, а сейчас 24. Клиенты чувствительно к этому не относятся, потому что цены на рынке похожие, альтернатив нет. Если тебе могут что-то произвести, ты и покупаешь", – привел он пример.

Он считает, что бизнес разделился на две категории: одни смелые успели вовремя поднять цены, а другие – застряли в капкане фиксированных цен. Значит, на рынке есть компании, которые опаздывают с повышением цен, многие из них ждали до последнего, сейчас у них не осталось выбора.

Больше проблем у тех, кто работает с долгосрочными контрактами: строительный сектор и торговцы, сотрудничающие с торговыми сетями.

По словам собеседника, если компании, которые попали в капкан фиксируемых цен, ничего не предпримут, то они не выдержат давления роста цен на сырье и энергоресурсы и могут обанкротиться.

Компания из Вевиса Apvalūs medžio gaminiai, которая производит детали для мебели, в прошлом году уже повышала цены.

"Древесина значительно подорожала. Аукционы проходят раз в полгода, поэтому в этом году мы пока не ощутили подорожания. Пока подорожало на 10%, а в прошлом году – на 40%", – сказал глава компании Арнольдас Йонайтис.

Но подорожали и расходы на электричество - в 3,3 раза. Поэтому компания повышала цены на продукцию в прошлом году и в январе этого года на 15%. По словам Йонайтиса, подорожала транспортировка, это также оплачивают уже клиенты.

Молочники также считают значительные расходы. Гендиректор Vilvi Group Гинтарас Берташюс рассказал, что молочные продукты дорожали весь прошлый год. Причины - рост спроса и война.

Сейчас как молочные продукты, так и закупочные цены на молоко достигли исторического максимума. По словам Берташюса, в Литве цены на закупку молока едва ли не самые высокие в Европе. Литр натурального молока стоит 56 евроцентов, год назад был на 30-40% дешевле. Плюс подорожал газ, по подсчетам компании - в 6 раз.

"Потребителю неприятно это слышать, но однозначно - еще несколько раз цены поднимутся", – заметил Берташюс. Он заметил, что экспортируют они товары по более высоким ценам, чем продают на внутреннем рынке, поэтому местный рынок сейчас для компании убыточный.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!