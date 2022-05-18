По данным полиции, мужчина мог получить несовместимые с жизнью травмы, падая на тротуар.
Начато расследование.
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17 мая, в 14.17 ч., на ул. Лепоёс, в Клайпеде, в общественном месте было обнаружено тело мужчины 1967 г.р. с раной в области головы.
По данным полиции, мужчина мог получить несовместимые с жизнью травмы, падая на тротуар.
Начато расследование.
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