В Клайпеде в общественном месте было обнаружено тело мужчины

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Žvakė Foto: Vida Press

17 мая, в 14.17 ч., на ул. Лепоёс, в Клайпеде, в общественном месте было обнаружено тело мужчины 1967 г.р. с раной в области головы.