Глава Сейма и премьер хотят отказаться от круглосуточной охраны

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен и премьер-министр Ингрида Шимоните хотят отказаться от круглосуточной охраны.

Они зарегистрировали поправку к Закону об охране руководства, чтобы только президент был под охраной 24 часа в сутки, а другие лица из руководства находились под охраной во время зарубежных визитов, официальных встреч и при непосредственном выполнении функций, в силу которых им полагается охрана.

Если возникает угроза безопасности этих лиц, они могут находиться под охраной и в другое время, а место жительства относящегося к руководству лица будет охраняться 24 часа в сутки.

В настоящее время закон предусматривает, чтобы Служба безопасности руководства охраняла руководство 24 часа в сутки. К руководству относятся президент, председатель Сейма, премьер-министр и лица, временно занимающие эти должности.

Спикер и премьер-министр объясняют поправки желанием иметь больше приватности.

"Разработка законопроекта продиктована стремлением эффективно обеспечить право на неприкосновенность частной жизни лиц, относящихся к руководству", - говорится в пояснительной записке к поправке.

Инициаторы ссылаются на положения Конституции о неприкосновенности частной жизни человека и указывают, что право на неприкосновенность частной жизни может быть ограничено только в случае необходимости.

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