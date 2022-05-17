Всеобщая перепись: поляков в Вильнюсском крае больше, чем показывает официальная статистика

Перепись населения в Вильнюсском крае, проведенная по инициативе Литовского союза поляков (ЛСП), показала, что поляков там на 3-10% больше, чем показывают официальные данные Департамента статистики.

Об этом во вторник сказала член Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Рита Тамашунене и координатор переписи Вальдемар Урбан.

По результатам переписи населения, проведенной Департаментом статистики, в Литве живут 6,5% поляков, я думаю, это неточный результат. В реестр попали не все поляки, их на самом деле больше", – сказал Урбан.

По его словам, разница заметна по данным из Тургеляй, Буйвиджяй, Юодшиляй, Кальвяляй, Белая Воке и др., поляков там больше, чем показала перепись.

Например, в Буйвиджяй, по данным ДС, живут 612 поляков, а по данным ЛСП – 789, в Кальвяляй – 2939, а по данным ЛСП – 3277 поляков, в Тургеляй, соответственно 1605 и 1667.

Урбан считает, что это результат того, что ДС пользовался доступными реестрами, а они неполные.

"По нынешним данным жители необязательно должны указывать свою национальность, поэтому не все ее указывают при регистрации. В Литве около 2% жителей не указали свою национальность – это около 60 000. Я думаю, для нашей страны это много", – сказал он.

Урбан подчеркнул, что во время переписи в 2021 г. человек мог указать национальность только в электронном формате.

"В Литве компьютером пользуются лишь 70% домашних хозяйств. Кроме того, не было никакой кампании в СМИ, сообщений о такой возможности", – сказал представитель ЛСП.

Урбан сказал, что сейчас ЛСП намерен обратиться в ДС и сравнить данные.

"Мы не говорим, что ДС все плохо сосчитал. Однако у нас есть данные, отличающиеся от официальных, и хорошо просматривается тенденция – разница в 3-4 или 10% и больше. Значит, в Литве проживает не 183 000, а больше 200 000 поляков. Разница с официальными данными слишком велика.

Я думаю, мы должны сравнить вместе, представить конечные данные обществу", – сказал Урбан.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!