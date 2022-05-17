Адамкус утверждает, что получил одну из самых важных наград в своей жизни

Получая во вторник в Сейме учрежденную парламентом награду - Звезду им. Александраса Стульгинскаса, бывший президент Литвы Валдас Адамкус сказал, что считает ее одной из самых важных наград в своей жизни.

"Я благодарю за почетную награду, которую я считаю одной из самых важных в своей жизни", - сказал он.

Адамкус отметил, что был глубоко взволнован этим.

«Эта оценка предназначена для продвижения идей парламентаризма, демократии и государственности. Если мои дела в глазах сегодняшних граждан были именно такими, значит, мы единомышленники», — сказал экс-президент.

Он отметил, что всю свою сознательную жизнь, начиная с участия подростком в антинацистском сопротивлении и заканчивая сегодняшними встречами с людьми Литвы и мира, старалися работать во благо своего государства.

«Всю свою жизнь я стремился к тому, чтобы Литва была свободной, демократической и европейской. Думаю, что подобные заботы сопровождали и работу спикера Учредительного Сейма Александраса Стульгинскиса», — сказал Адамкус.

По его словам, именно Учредительный Сейм во главе со Стульгинскисом должен был работать над тем, чтобы слово 16 февраля – «провозглашенная независимость» - воплотилось.

«Прошло более ста лет, но эта традиция парламентаризма не обесценилась. Наоборот, как показывают сегодняшние события, свобода, демократия, настоящий парламентаризм остаются настоящим сердцем достойного общества», - сказал Адамкус.

Учрежденная решением Сейма Литвы награда - звезда им. Александраса Стульгинскиса - была присуждена Адамкусу за его вклад в переговоры о присоединении к важнейшим институтам западного мирового сообщества - НАТО и Европейскому Союзу.

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