Победитель "Евровидения" Kalush Orchestra в июне даст концерт в Вильнюсе

Украинская группа Kalush Orchestra, победившая в песенном конкурсе "Евровидение", сообщила, что 16 июня даст концерт "Я - Украина" в Литве.

Билеты уже поступили в продажу. Организатор концерта портал Delfi половину всей вырученной от продажи билетов суммы передаст фонду "Я - Украина", который основало посольство Украины в Литве. Украинские исполнители сейчас считают своим долгом распространение информации о войне в Украине и стараются помочь стране в тяжелое для нее время.

Важна любая не только моральная, но и финансовая поддержка, жители Литвы могут помочь Украине и, купив билет на концерт Kalush Orchestra, который 16 июня состоится на арене Avia Solutions Group. Билеты распространяет Bilietai.lt. Билеты можно найти здесь.

Delfi напоминает, что из-за войны в Украине были опасения, что Kalush Orchestra не сможет приехать на конкурс, и сама Украина не сможет организовать голосование на "Евровидении", однако руководство страны заверило, что это сделать удастся, а группа приехала и представила свою страну на конкурсе.

Группа заняла первое место.

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