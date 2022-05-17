Ведущий – Дмитрий Семенов, Анжела Бубеляк - ведущая новостей.
Начало эфира в 13:00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!