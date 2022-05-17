Ведущий – Дмитрий Семенов, Анжела Бубеляк - ведущая новостей.
Начало эфира в 13:00
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На связи c Delfi.ru литовский политолог Альвидас Медалинскас, который в настоящее время находится в Одессе. Обсуждаем ситуацию в этом стратегически важном для обороны и торговли украинском городе-порте, эвакуацию защитников Мариуполя с "Азовстали", атаки российских военных на Лисичанск и Северодонецк.
Ведущий – Дмитрий Семенов, Анжела Бубеляк - ведущая новостей.
Начало эфира в 13:00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!