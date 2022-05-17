Спецэфир Delfi: об эвакуации с "Азовстали", ударах по Одессе и боях в Луганской области На связи из Одессы политолог Альвидас Медалинскас

ru.DELFI.lt

На связи c Delfi.ru литовский политолог Альвидас Медалинскас, который в настоящее время находится в Одессе. Обсуждаем ситуацию в этом стратегически важном для обороны и торговли украинском городе-порте, эвакуацию защитников Мариуполя с "Азовстали", атаки российских военных на Лисичанск и Северодонецк.

Ведущий – Дмитрий Семенов, Анжела Бубеляк - ведущая новостей.

Начало эфира в 13:00 Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!