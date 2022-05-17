Советник президента Литвы: решение Венгрии блокировать эмбарго нефти из РФ разочаровывает

Решение Венгрии заблокировать стремление Евросоюза к введению нефтяного эмбарго в отношении России вызывает разочарование, заявила главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите.

По ее словам, Венгрию еще можно уговорить, идя на уступки Будапешту по поводу постепенного перехода к санкциям, поскольку эта страна зависит от российских энергоресурсов.

"Блокирование со стороны Венгрии вызывает разочарование. Переговоры продолжаются, насколько я знаю, главы ведомств Евросоюза приложили значительные усилия, чтобы убедить венгерское правительство согласиться на этот пакет, включая нефть", — заявила во вторник Скайсгирите в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По словам советника президента, венгерское правительств аргументирует это тем, что переориентация с российской нефти будет "очень дорогостоящей" и потребует долгосрочных структурных реформ, поэтому в такой ситуации "возможны несколько выходов".

"Наверное, худшим решением было бы убрать из этого пакета санкций нефть, потому что в пакете не только нефть, но и другие вещи — банки, блокировка лиц, приостановка определенных активов, операции. Другой вариант — предоставить Венгрии переходный период для реализации этой диверсификации и разрешить поэтапный отказ от российской нефти, как это происходит с другими странами, которые сильно зависят", — сказала Скайсгирите.

По ее словам, без нефтяного эмбарго санкции "будут намного слабее, чем могли бы быть", а ЕС продолжит косвенно финансировать войну в Украине, "что для нас совершенно неприемлемо".

"Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы венгры согласились на санкции по нефти", — сказала она.

Санкции против российской нефти войдут в шестой пакет санкций ЕС в отношении Москвы, которая начала вторжение в Украину в конце февраля.

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