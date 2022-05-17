Пенсионный возраст выше, а жизнь на пенсии короче: почему литовцы пенсию получают не так долго, как другие европейцы

Вероятная продолжительность жизни жителей Литвы – одна из самых коротких в Евросоюза (ЕС), а пенсионный возраст

у нас не самый маленький. Это значит, что мы платим в пенсионный фонд дольше других европейцев, а живем на пенсии меньше, чем они, пишет tv3.lt.

По оценке специалистов, чтобы жить достойно, жители Литвы вынуждены тяжело работать. По этой причине они быстрее загоняют себя и меньше живут на пенсии.

Соцмин пояснил, что отчасти мы сами в этом виноваты, поскольку со временем из-за сложившегося демографического положения пенсионеров в стране будет меньше, чем работающего населения.

По данным "Евростата" вероятная продолжительность жизни в Литве одна из самых коротких в ЕС: в среднем меньше 75 лет, в других странах 75–80, а в некоторых и 83 и даже больше.

Пенсионный возраст мужчин в Литве сейчас составляет 64 года и 4 месяца, а женщин 63 года и 8 месяцев. В 2026 г. и мужчины и женщины будут выходить на пенсию с 65 лет. В Словении пенсионный возраст 62 года, в Норвегии тоже, при условии, что человек заплатил достаточно взносов, в Словакии 62,5, в Финляндии 63,8 года. В Австрии и в Польше женщины выходят на пенсию в 60 лет.

Соцмин не дал прямого ответа на вопрос, почему люди в Литве живут меньше других европейсцев, а на пенсию выходят поздно. По данным представителей Соцмина, важно оценить два момента: средняя продолжительность жизни людей и сколько трудоспособного населения в стране.

Кроме того, по их мнению, данные "Евростата" о средней продолжительности жизни не подходят. По другим данным, вероятная средняя продолжительность жизни людей старше 65 лет в Литве в 2020 г была 19,1 лет, а в среднем по Европе - 21.

Кроме того, в 2020 г. в Литве жителей старше 65 лет было 30,7% от общего числа жителей, а работников – 69,3%. В ЕС это соотношение было 32% к 68%. Согласно прогнозам, в 2065 г. людей старше 65 лет будет 62,4%, а трудоспособного населения – 37,6%. А в ЕС этот показатель будет 54% и 46%.

По данным Соцмина, пенсионный возраст в Литве отвечает тенденции старения общества.

Председатель Литовской конфедерации Инга Ругинене подчеркнула, что литовцы работают в тяжелых условиях. По статистике, литовцы больше других европейцев работают сверхурочно, работают в тяжелых условиях и зачастую на двух-трех работах, чтобы жить достойно. Это происходит потому, что на одну зарплату прожить могут не все.

По словам Ругинене, работники измучены постоянным увеличением нагрузок, поэтому в трудоспособное время они теряют здоровье, многим даже приходится выходить на пенсию раньше срока. А те, которые не дотянуьли до этого времени, живут на пособия, становятся безработными.

Ругинене сказала, что это результат того, что в Литве не улучшают условия труда. По ее словам, если ничего не делать, то будет все больше людей, которые смогут работать только до 50 лет, а потом окажутся за бортом - на пособиях, в нищете.

Ругинене заметила, что эти факторы сокращают продолжительность жизни.

По ее словам, это отличие жителей Литвы от европейцев, которые спокойно работают до пенсии, а потом с радостью уходят на заслуженный отдых, потому что их ждет достойная пенсия, они смогут уделять время себе, узнавать что-то новое, путешествовать.

Собеседница заметила, что работодатели должны особое внимание уделять режиму труда и отдыха работника.

К сожалению, в Литве этого нет, и из человека выжимают все возможное.

"Все потому, что мы слишком мало отдыхаем. Вместо того, чтобы предоставить работнику время для отдыха, работодатель у нас заставляет работать еще больше. Лояльность оценивается по тому, как много ты работаешь – если работаешь сверхурочно и не жалуешься, значит ты лоялен. А это неправильно", – сказала Ругинене.

Она также напомнила, что важен момент сочетания рабочих и семейных отношений. Это в сочетании с отдыхом дает работнику силы и здоровье.

По словам Ругинене, правительство не спешит улучшать условия труда в Литве.

"Почему у нас не говорят о минимальном отпуске, по сравнению с ЕС? ЕК сказала, что должно быть не меньше 20 дней отпуска, вот Литва такое количество и ввела. Почему государство не думает о качественном отдыхе?", – вопрошала она.

По словам Ругинене, важно обеспечить нормальный отдых, думать о нормальных пенсиях и пенсионном возрасте.

"Если мы будем беречь здоровье работников, то почему бы и не работать до 65 лет? Мои коллеги в Швеции и Бельгии не видят проблемы в том, что на пенсию выходят в 65 лет, отрабатывают и с улыбками идут на заслуженный отды, зная, какя пенсия их ждет", - сказала Ругинене.

В Литве же пенсию ждут с ужасом, поскольку человек всю жизнь много работал, мало отдыхал, а получит пенсию, на которую сложно вести достойную жизнь.

По словам Ругинене, сейчас среднестатистический пенсионер себе многого не может позволить, поэтому его должны содержать дети и внуки, которым самим приходится непросто. Она заметила, что нынешняя индексация пенсии и их повышение не успевают за ростом цен.

Она напомнила, что пенсионный возраст в Литве повышают, как и в других странах, но эти ситуации несравнимы: "Для Литвы и 65 слишком много – статистика показывает, что люди утрачивают здоровье раньше".

Однако Соцмин не согласен, что 65 лет - слишком высокий порог. По данным представителей министерства, профессиональная активность сама по себе не считается фактором риска для здоровья: "Напротив – если работа связана с физической активностью и социальными связями, она может благотворно сказываться на здоровье".

Соцмин также отмечает, что исследование показывает, что качество жизни работающих пенсионеров выше, чем не работающих.

Представители Соцмина также указали, что люди, живущие в нищете с большей вероятностью могут стать физически пассивными.

По данным "Евростата", всего 20% домашних хозяйств в Литве зарабатывают больше 900 евро "на руки". Значит 80% жителей Литвы получают среднюю или маленькую зарплату.

Значит, для улучения здоровья жителей надо повышать и среднюю зарплату.

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