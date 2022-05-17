В Ниде запрещено использование и аренда электросамокатов

В Ниде в этом сезоне предпринимателям запрещается сдавать в аренду электросамокаты. Кроме того, на курорте вообще запрещено ездить на них, сообщает издание Lietuvos rytas.

По данным издания, такое решение принял муниципалитет. Сдавать в аренду нельзя не только электросамокаты, но и велосипеды с мотором, веломобили, сегвеи. На электросамокатах и сегвеях запрещено ездить от кафе "Эшерине" до улицы Пурвинес.

По ночам запрещено использование мототакси для перевозки пассажиров, за исключением большой техники.

Такие правила были приняты из-за жалоб отдыхающих, которые не могут спокойно гулять по набережной.

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