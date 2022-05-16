Премьер министр Литвы называет стремление правительства Швеции вступить в НАТО "историческим моментом"

Премьер Литвы Ингрида Шимоните приветствует стремление правительства Швеции присоединиться к НАТО и называет это "историческим моментом".

"Еще один исторический момент в течение всего нескольких дней, - написала в своем твиттере в понедельник премьер-министр. - Реальность безопасности требует быстрых решений. Литва поддержит Швецию на пути в НАТО".

Так она отреагировала на заявление премьера Швеции Магдалены Андерссон о том, что Стокгольм вместе с Хельсинки будет добиваться членства в НАТО.

К такому решению скандинавские страны подтолкнула изменившаяся из-за войны России в Украине ситуация с безопасностью в регионе.

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