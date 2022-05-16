После продления Беларусью безвизового режима политики думают предупредить ездящих туда жителей Литвы

После того как Беларусь до конца года продлила безвизовый режим для граждан Литвы, литовские политики думают организовать социальную кампанию и предупредить ездящих туда об угрозах.

"Без сомнения, при трехкратном увеличении потоков из Литвы в три раза возрастает риск того, что поедет человек, который не мог бы туда поехать, что поедет человек, чьими слабостями или другими деталями жизни воспользуются, и он может оказаться уязвимым", - сказал в понедельник журналистам в Сейме председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас.

"Пока нет апокалиптических случаев, чтобы загорелись красные лампочки, но риски есть, нужно их контролировать. Думаю, стоит подумать о некой социальной кампании", - сказал он.

Этот вопрос обсуждался в понедельник во время рассмотрения КНБО отчета об оценке угроз национальной безопасности, представленного разведывательными службами.

Кащюнас не исключил, что решение Беларуси о продлении безвизового режима также может быть связано и с интересами спецслужб.

После того как в середине апреля Минск объявил о введении на месяц безвизового режима для граждан Литвы и Латвии, Департамент государственной безопасности (ДГБ) предупредил, что российские и белорусские спецслужбы предпринимают более активные действия по вербовке приезжающих граждан Литвы.

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустам Любаев заявил в понедельник, что количество людей, направляющихся из Литвы в Беларусь, увеличилось в три раза с момента объявления об отмене виз.

По его словам, в апреле, до введения этого режима, в соседнюю страну ежедневно выезжало в среднем до 450 человек, включая водителей грузовиков, а в мае этот поток достиг 1500 человек.

По словам главы СОГГЛ, литовцы утверждают, что едут за покупками и заправиться горючим.

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