Президент Литвы: если Путину повезет, он может прийти и к нам - речь идет не только о Литве

ELTA ru.DELFI.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Al Jazeera сказал, что аппетиты Российской империи безграничны, поэтому он акцентировал - надо сделать все, чтобы победа была за Украиной.