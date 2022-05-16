Крупная контрабанда денег: в тягаче обнаружены полмиллиона

11 мая полиция задержала организованную группировку, в которую входят трое мужчин, которые ранее не были судимы - жители Каунасского района и Вильнюса 1967 г.р., 1968 г.р., 1977 г.р. Их подозревают в том, что они на тягаче везли через границу Литвы крупную сумму денег.

Расследование проводит управление экономических преступлений ГКП Каунасского округа, расследование возглавляет прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дайнюс Симонавичюс.

Согласно делу, один из сообщников на тягаче ехал через польско-литовскую границу и вез 415 000 евро. Сначала он вез деньги в другой валюте из Великобритании, а в Польше поменял их на евро.

Такую сумму денег, привезенных из Великобритании, следовало декларировать, однако сообщники этого не сделали.

У одного из подозреваемых во время обыска обнаружили еще 60 000 евро.

Двоим подозреваемым назначена мера пресечения - письменная подписка о не выезде, у них изъяли документы, третий в течение трех месяцев будет находиться под интенсивным контролем, у него также изъяли документы.

За такое нарушение грозит штраф или лишение свободы на срок до 8 лет.

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