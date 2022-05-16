Украинец едва сдерживает слезы: в Литве ему попался нечестный продавец, мужчина не знал, как вернуться домой

Украинцы – легкая добыча для нечестных продавцов. Редакция телевидения LNK рассказала историю Степана из Украины.

"Извините, мне очень тяжело, я уже измучился", – вытирая слезы сказал Степан.

Он рассказал о переживаниях последних трех дней. Степан приехал в Литву за автомобилем для сына.

17-летний автомобиль Audi за 4000 евро он нашел в интернете. "Я видел, что там не все хорошо: окно не открывается, вентилятор, обогрев не работает", – сказал Степан Савка.

Продавец снизил цену на 300 евро. Однако потом выяснилось, что самый серьезный дефект скрывался под капотом.

"Я открыл капот и увидел, что там что-то чистили. Было мокро", – сказал мужчина.

Степан спросил у продавца, нет ли серьезных поломок, ведь ему надо было ехать домой 1000 км. "Я думал, у человека есть совесть", – сказал он.

Дефект вылез наружу еще до того, как Степан оформил документы в Regitrа.

"Из-под капота пошел дым. Я остановился, смотрю, дизель течет. Подложил пластик и доехал до ближайшего автосервиса", – рассказал мужчина. Мастера подлатали машину, но ненадолго.

"Загорелась, я, конечно же, потушил", – сказал Степан. Его больше огорчает не то, что продавец обманул, а то, что не помог в беде.

"Нехорошо поступил", - сказал украинец.

В другом сервисе мастера выяснили, почему течет горючее и идет дым. "Видите, герметиком замазано. Масло течет. Новые оригинальные крышки 6 евро стоят, но вместо этого герметиком замазывают, экономят... А потом весь двигатель перепачкан", – показал масытер Анджей Блажевич.

"Просто могла некачественная деталь быть. Водитель не виноват", – сказал другой работник автосервиса Йонас Мацюлис.

Продавец по телефону сказал, что не знает, что покупатель за один час успел сделать с машиной. Сначала говорил о возмещении ущерба, но потом передумал и отказался комментировать ситуацию.

Степан - не единственный украинец, пострадавший от нечестных продавцов машин. Основатель Autopretenzijos, компании, которая защищает пострадавших от нечестных продавцов машин покупателей, Рамунас Мацкявичюс сказал, что продавец говорил: "Все хорошо, машина в порядке. Как всегда, одним словом, женщина в церковь и из церкви на нем ездила".

"После проверки машины в автосервисе в ней живого места не нашли. Мало того, пробег, который заявлен как 260 000, был больше 700 000. Полмиллиона куда-то улетучились", – рассказал Мацкявичюс.

Только в прошлом году в компанию Autopretenzijos обратилось 250 обманутых покупателей.

"Если человек покупает машину не у компании, не у юридического лица, а у частного, которое не занимается коммерческой деятельностью, то единственный путь защитить свои права – суд", – сказала представитель Государственной службы защиты прав потребителей Даля Малинаускене.

А в истории Степана, который решил обратиться в полицию, есть и светлая сторона.

Он встретил в Литве человека, который не только автосервис нашел, организовал транспортировку машины, но и заплатил за гостиницу, чтобы Степан, две ночи ночевавший в необогреваемой машине, мог отдохнуть.

"Он дал мне денег на ремонт и чтобы я смог вернуться домой, а оставшееся, чтобы передал армии. Ему возвращать не надо", – рассказал украинец.

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