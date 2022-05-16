Премьер и спикер Сейма Литвы: должны начаться дискуссии об институте партнерства

Парламенту Литвы необходимо возобновить обсуждение легализации партнерства, заявили премьер-министр и спикер Сейма.

"На мой взгляд, было бы лучше, если бы Сейм начал эти дискуссии. Сейчас, когда Сейм все еще пытается задвинуть ту дискуссию куда-то под стол, как будто есть некоторая боязнь прийти к выводу, что здесь есть решения, которые не вредят ничьим интересам", — заявила премьер-министр Ингрида Шимоните журналистам в Вильнюсе в воскресенье.

Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что обновленный проект Закона о партнерстве будет представлен в Сейме еще на этой весенней сессии.

"Он есть в повестке заседания, его нельзя исключить, он обязательно будет представлен", - сказала она.

Согласно Конституции, весенняя сессия Сейма длится до 30 июня.

Против обсуждения законопроекта о партнерстве в настоящее время выступают некоторые представители оппозиции, которые говорят, что время еще не пришло, так как нет необходимости выступать против общественности в контексте войны России против Украины.

В отклоненном весной прошлого года проекте Закона о партнерстве предлагалось узаконить партнерство между мужчиной и женщиной, а также между лицами одного пола, определив его как официально зарегистрированный факт совместного проживания двух лиц в целях установления, развития и защиты партнерских отношений.

Однако еще на первом этапе представления проект не был одобрен.

В Литве партнерство не узаконено ни для разнополых, ни для однополых пар.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!