Налоговая предупреждает: не отреагировавших на сообщение ждут неприятности

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы информирует, что 17 000 жителей, которые в прошлом году занимались индивидуальной деятельностью, еще не подали декларации. 16 мая они получат сообщения. Всего доходы не декларировали 88 000 жителей. Напоминания будут рассылать через систему электронного декларирования доходов (EDS), пишет ТВ3.

"Мы призываем жителей не медлить и не ждать напоминаний, сегодня же подключиться к EDS, заполнить декларацию и заплатить подоходный налог. Это важно сделать как можно скорее, пока не накопилась значительная задолженность в виде пени", - сказал представитель ГНИ Мартинас Эндрияйтис, прибавив, что жители, которые сталкиваются с финансовыми проблемами, могут обратиться в ГНИ и попросить выплатить задолженность частями, составив соответствующий договор.

По данным ГНИ, большую часть людей, которые не декларировали доходы, составляют люди, занимающиеся индивидуальной деятельностью – 45 000, еще 22 000 человек должны подать декларации, так как был применен слишком большой ННМ, еще 15 000 - продали имущество, которым располагали меньше 10 лет.

Еще 10 000 не подали имущественные декларации. Представитель ГНИ отметил, что это должны сделать политики, госслужащие, главы бюджетных, муниципальных компаний и их заместители, судьи, нотариусы и др., а также члены их семей. Этим людям ГНИ также в ближайшее время разошлет напоминания. За несоблюдение порядка этих людей ждет административная ответственность.

Людям, получившим напоминание, дают 10 дней на заполнение деклараций и оплаты налогов.

После того как истек срок подачи деклараций, начинают считать пеню в размере – 0,03% от суммы за каждый день.

Самый удобный способ подачи декларации - через систему EDS. ГНИ консультирует жителей по телефонам 8 5 2191 777 и 1882.

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