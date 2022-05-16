МВД Литвы: сформировался новый маршрут нелегальных мигрантов через Москву

Отмечаемое в последнее время сокращение потока нелегальных мигрантов из Беларуси, пытающихся попасть в Литву, не должно вводить в заблуждение, что атака закончилась - через Москву сформирован новый маршрут, считает руководитель Группы по вопросам политики общественной безопасности МВД Литвы Дарюс Домаркас.

"Мы видим, что сформировался новый маршрут через Россию, Москву. Люди прибывают в Москву, а поскольку и доступ в Беларусь не ограничен, они прибывают в Беларусь, а представители белорусского режима направляют их в Евросоюз. Нам действительно не следует обманываться тем, что в эти дни показатели ниже, атака еще не закончилась", — заявил в понедельник Домаркас литовской национальной телерадиовещательной компании LRT.

По словам представителя МВД, также новым является то, что нелегальные мигранты не только с Ближнего Востока, но и с Кубы пытаются проникнуть в Евросоюз через литовскую границу по московскому маршруту.

"У нас имеются такие данные, что есть рейсы в Москву не только с Ближнего Востока, например, с Кубы, а потом поездом в Беларусь, а из Беларуси в Евросоюз", — сказал Домаркас.

"Если посмотреть на цифры, свидетельствующие о том, что происходят на нашей границе, мы видим, что эти цифры вроде бы сократились, но это очень обманчиво. Мы наблюдаем волны, когда десятки мигрантов пытаются въехать в Евросоюз в какую-то неделю, а в некоторые дни - лишь единицы, и это огромный признак опасности, потому что мы видим, что эта атака контролируется белорусским режимом", — сказал Домаркас.

Литовские пограничники сообщили в понедельник, что они с пятницы не обнаруживали ни одного мигранта, пытающегося пересечь границу из Беларуси.

Всего в этом году пограничники вернули 1621 иностранца, пытавшегося нелегально проникнуть в Литву из Беларуси.

С 3 августа прошлого года, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогло попасть 8 тыс. мигрантов. Некоторые из них пытались попасть в Литву несколько раз.

Летом прошлого года в Литву попало более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.

Страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

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