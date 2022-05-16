В понедельник состоится очередной митинг, посвященный борьбе Украины за свободу

Это уже будет шестой подобный митинг, который проводят в понедельник. Встреча состоится на Кафедральной площади в 18.30 ч. Участники митинга познакомятся с женщинами-политиками, женщинами-предпринимателями, женщинами-певицами, женщинами, которые борются за права женщин, женщинами, бежавшими из Украины из-за войны. Пока мужчины и некоторые женщины борются с путинским фашизмом, оставшиеся женщины отвечают за продолжение жизни. Неважно, где - в глубинке Украины, на оккупированных территориях или за границей. Эти женщины стараются помочь своей стране. Во время митинга в понедельник по телефону из Киева будет говорить Ирина Фриз – депутат украинской Рады, экс-министр Украины по делам ветеранов. Ей можно будет задать три вопроса, пишет madeinvilnius.lt.

16 мая в митинге примут участие:

Агне Билотайте – министр внутренних дел Литвы

Вилия-Хенрика Василяуске – президент Ассоциации по правам женщин и правам человека

Вилма Янкене – заместитель директора IBWN, владелец издания Aviacijos pasaulis ("Мир авиации")

Ирина Фриз – депутат украинской Рады, экс-министр Украины по делам ветеранов

Диана Видлога – беженка из Украины, фотограф из Киева

Мария Березовец – студентка, изучает режиссуру документальных фильмов, Запорожье

Патрития Рагайшите – певица

Организатор митинга - Аркадий Винокур (актер, публицист, писатель). Организатор этих митингов, проходящих по понедельникам, в 1990-1991 гг. был участником всех таких митингов в Стокгольме. Тогда митинги проводились в поддержку освобождения стран Балтии от советской оккупации. Поскольку путинская война в Украине продолжается, мы должны поддерживать борьбу Украины за свою свободу.

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