На мероприятии в столице – поддержка партнерства: наша страна слишком долго медлит

15 мая в Международный день семьи на столичной Кафедральной площади состоялось мероприятие "Все семьи важны". Собравшихся приветствовали премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, спикер Виктория Чмилите-Нильсен, глава организации "Мамы за детей ЛГБТ+" Раса Рачене.

Во время мероприятия будут проходить концерты, дискуссии о партнерстве, выступят политики и активисты.

"Каждая семья, в которой есть любовь, уважение - это чудесная семья. Поаплодируем разным семьям", – сказала актриса Элжбета Латенайте.

Чмилите-Нильсен обратила внимание на то, что мамы часто спрашивают, все ли они делают ради своих детей, достаточно ли уделяют любви, времени, внимания, добрых слов, утешения.

"Не буду скрывать, и я часто задаюсь таким вопросом. Особенно в такие дни, когда я не могу быть рядом с детьми, но тот вопрос решаем, ведь у меня есть выбор. Именно возможность выбора, в какой семье и как жить должна быть у каждого жителя Литвы", – сказала спикер.

По ее слова, страна слишком долго медлит с решением вопроса - все ли семьи одинаково важны и достойны уважения.

Премьер Шимоните сказала: "Я знала, что здесь присутствует общество, выступающее за то, чтобы каждый человек получал должное уважение, чтобы каждый мог полагаться на свое достоинство. За то, чтобы не требовалось просить, умолять других, чтобы они могли увидеть в тебе человека".

"Я всегда считала, что у каждого есть право определить для себя, что для него означает семья, но все попытки политиков охарактеризовать любовь, красоту, даже справедливость обречены на неудачу", – акцентировала Шимоните.

"Неприятно то чувство, что в стране, где премьер и спикер поддерживают закон о партнерстве, принять это решение не удается. Значит, я еще чего-то не сделала. Чего-то не сделали все мы", – сказала премьер.

Премьер поблагодарила родителей членов общины ЛГБТ, которые борются за своих детей.

Президент Гитанас Науседа прислал видеообращение к собравшимся.

"Семья – это в первую очередь любовь, но это и ответственность. Ответственность за детей. Ответственность за родителей, дедушек и бабушек. Ответственность за потребности членов семей, поэтому семьи – основа солидарности и стабильности государства. Это утверждено и в нашей Конституции. Мы понимаем, что эта основа должна быть крепкой, ведь на ней держится все государство. Для крепкой семьи нужна сильная связь с государством. Это партнерство создает благоприятное окружение для семьи", – акцентировал президент.

Науседа обратил внимание на то, что в Литве живут 50 000 беженцев из Украины, которые стали членами нашей большой семьи.

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