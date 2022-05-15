В Каунасском районе проходит Большой марш в защиту семей принята резолюция

В Каунасском районе начался Большой марш в защиту семей 2022. На мероприятие собрались члены Литовского союза семей и сочувствующие им лица. Вильнюсский муниципалитет отказал организаторам мероприятия и не разрешил проводить марше в столице, обвинил организаторов в пророссийской позиции. Организаторы мероприятия указали, что требуют распустить правительство и соблюдать Конституцию. В усадьбу приехало около 1000 человек.

15 мая - Международный день семьи. Большой марш в защиту семей проводят в частной усадьбе в деревне Ядагоняй.

На сцене висят плакаты "Стоп диктатуре в Литве", "Семье - да, социальному полу – нет", "Защищай Конституцию Литовской республики", Stop gender ideology.

Представителям СМИ без аккредитации, за которую надо заплатить 1000 евро, не разрешается делать фотографии, видео и видеотрансляции. Трансляцию организовали сами администраторы мероприятия.

По сведениям Delfi, оборудована профессиональная студия, большой экран, видео транслируется с трех камер.

Kauno rajone, Jadagonių kaime prasidėjo „Didysis šeimos gynimo maršas 2022“ Foto: Skaitytojo nuotr.

На мероприятие съехались участники со всей Литвы. У въезда в усадьбу дежурит полиция, работают охранники частной компании.

Участникам раздают брошюры с информацией о деятельности ЛСС, целях и задачах. В ней упоминается и петиция в поддержку борьбы Венгрии "за свои права", присоединение к декларации Европы будущего.

Немало внимания уделяется ЛГБТ и "гендерной идеологии". "Укрепление защиты семей, состоящих из Мамы, папы и Ребенка, их защита и немедленные действия по остановке гендерной пропаганды и всевозможных попыток приравнивания отношений однополых лиц к понятию семьи, установленному в Конституции", – сказано в брошюре.

Около 15 ч. со сцены прочитали резолюцию, которую единогласно одобрили собравшиеся.

В резолюции осуждают военную агрессию России в Украине, выразили поддержку семьям и детям.

"Мы осуждаем власть Литвы, которая цинично пользуется трагедией украинского народа и вводит почти диктатурное правление, тотальный контроль и цензуру мнений. Преследует критикующих ее действия и необоснованно ограничивает другие свободы и права жителей", – сказано в резолюции.

В резолюции речь шла и о ненавистных СМИ.

"Требуем, чтобы госучреждения прекратили насмешки, поиск врагов и презрение к гражданскому обществу, распространяемое через LRT и другие СМИ. Требуем отказаться от планов на введение новых налогов и повышение существующих, немедленно решить вопрос НДС на продукты первой необходимости, снизить акцизы на топливо и горючее и предпринять другие решения для снижения напряжения в обществе", – сказал Рустейка.

ЛСС требует отказаться от рассмотрения закона о партнерстве, снять его с повестки дня.

Также требуют отказаться от поправок к закону о защите несовершеннолетних от отрицательной информации, которые якобы позволили уже в детском саду пропагандировать однополые браки.

Требуется не ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Также требуют представить списки всех людей, которые сотрудничали с КГБ.

Год назад митинг с участием 10 000 человек 15 мая состоялся в парке Вингис, позже в августе прошел митинг, который завершился беспорядками, в третий раз ЛСС устроил демарш во время церемонии, посвященной памяти жертв 13 января.

Kauno rajone, Jadagonių kaime prasidėjo „Didysis šeimos gynimo maršas 2022“ Foto: Skaitytojo nuotr.

После начала войны в Украине муниципалитет отказался выдавать разрешение на митинг союза в столице.

"Мы следим за общественным пространством и видим, что бывшие и нынешние инициаторы этого мероприятия активно поддерживают действия России, не только извращенные ценности Кремля", – 27 февраля в Facebook сообщил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Представители ЛСС были возмущены, что 15 мая выдано разрешение на организацию других мероприятий, связанных в том числе с сексуальными меньшинствами.

Kauno rajone, Jadagonių kaime prasidėjo „Didysis šeimos gynimo maršas 2022“ Foto: Skaitytojo nuotr.

На что советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас в эфире передачи на LRT ответил, что муниципалитет разрешает мероприятия, ненаправленные против Литвы, не вносящие раздор в общество". По его словам, можно было не отменять мероприятие "маршистов", но учли мнение недовольных вильнюсцев, которые считают, "что это "зло оккупирует парк Вингис".

Представители ЛСС отклоняют обвинения в пророссийскости и поддержке войны, но в группах, связанных с этой организацией в Telegram распространяется немало кремлевской пропаганды. Сами представители ЛСС этого не отрицают, но говорят, что не могут контролировать весь поток информации.

Kauno rajone, Jadagonių kaime prasidėjo „Didysis šeimos gynimo maršas 2022“ Foto: Skaitytojo nuotr.

В сообщении сказано, что представителям Delfi, Lrytas, TV3, LNK, BTV, InfoTV, LRT, 15min, Laisvės TV, Kas vyksta Kaune, Kauno diena, Diena.lt и Vilnius.lt за трансляцию мероприятия, фотографии и видео придется заплатить по 1000 евро.

"Поскольку благодаря им мы понесли немало дополнительных убытков, кроме того, они пытались дискредитировать Марш в защиту семей, его организаторов и участников, им за участие придется за платить по 1000 евро, – указал пресс-секретарь ЛСС Альгимантас Рустейка.

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