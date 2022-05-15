В воскресенье в Реформаторском саду украинцы проводят благодарственный концерт

Беженцы из Украины обосновываются в Литве. Они не склонны злоупотреблять помощью местных жителей - открывают свой бизнес, а не ищут благотворительную помощь. В воскресенье, 15 мая, они проведут первый благодарственный концерт.

Для организации праздника объединились 200 беженцев из Украины – они хотят поблагодарить Литву и ее жителей.

"Это не первая акция, которую я организую в помощь украинцам. Из-за войны были разорваны семьи, у родителей нет возможности обнять своих близких. Помогая в организации концерта, я хочу вдохновить всех верить в окончание войны и помогать другим. Я всегда принимаю активное участие в организации подобных акций, думаю, это мой долг гражданский долг", – сказала Эрика Пурауските, глава компании Menai Renginiai, которая основала благотворительный фонд помощи Socialiniai renginiai и с большой командой коллег и волонтеров безвозмездно помогает украинцам в организации праздника.

Он начался в полдень. На празднике можно будет познакомиться с украинской национальной кухней, отведать борщ, галушки, блинчики, знаменитый украинский торт "Наполеон", свежие зефиры и другие традиционные блюда.

Кроме того, состоится благотворительный концерт исполнителей из Литвы и Украины. Организаторы пригласили в Литву всемирно известного пианиста Евгения Хмару.

По словам организаторов, до последней минуты не знали, сможет ли приехать другой известный пианист - Дмитрий Шуров – PianoBoy. Он ждал разрешения на выезд из Украины в гуманитарных целях, поскольку находится в Украине, где объявлена мобилизация.

PianoBoy сообщает, что Украина нуждается в помощи: "Мою страну сейчас атакует Россия. В Киеве обстреливают дома, студия записи превращена в бомбоубежище. Гибнут тысячи невинных людей, ни в чем неповинные дети. Сейчас украинцы защищают себя и мир от абсолютного зла – России. Ваша страна может стать следующим полем брани, ваши дети - следующими мишенями. Наша война может стать вашей войной. Пожалуйста, помогите нам защититься и защитить мир".

Концерт будет длиться 6 часов на двух сценах. Его ведущие - Довиле Филманавичюте, Витаутас Румшас младший, Номеда Марченайте, Олег Шураев, Индре Каваляускайте, Индре Стонкувене, Йонас Радзявичюс и др.

напомним, что с пятницы в Вильнюсе проходит множество мероприятий в рамках программы Дни Украины.

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