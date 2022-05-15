Какие зарплаты украинцы получают в Литве: чаще всего – больше минимума

Некоторые украинцы уже возвращаются из Литвы на родину. Однако не исключено, что некоторые из них, в основном те, кому удастся успешно интегрироваться, могут остаться в нашей стране на более длительный срок.

По данным Департамента статистики, в Литву приехала 51 000 беженцев из Украины (почти 21 000 - несовершеннолетние). Однако некоторые из них уже возвращаются на родину. Это примерно по 30 человек в день, сообщают журналисты канала LNK.

Председатель парламентского Комитета социальных дел и труда Миндаугас Линге сказал, что Литва приняла все необходимые решения, чтобы эти люди могли оставаться у нас столько, сколько потребуется.

"Что касается будущего, вне всякого сомнения, люди оказались в таком положении, какое надо принять. Есть страны, которые сталкиваются с большим числом приезжих. Процессы начались и в ЕС, ведутся переговоры на разных уровнях, ищут механизмы компенсации, оказания помощи таким странам", – сказал депутат.

По его словам, требовалось принять быстрые решения, опирались на доброжелательность общества.

"Но видно, что ситуация меняется, неизвестность остается, и в связи с военным процессом, и в связи с тем, сколько времени это займет, у нас нет ответа. Но мы думаем и у нас такая цель - помочь мы сможем и постараемся помочь в таком объеме, в каком помощь потребуется", – заметил Линге.

По его словам, сами украинцы хотят вернуться домой, как только представится такая возможность.

"У них нет желания становиться гражданами Литвы или так интегрироваться. Чувствуется установка, патриотизм, ценностная позиция. Эти процессы будут обусловлены обстоятельствами. На первом месте - безопасность, потом – место жительства", – заметил депутат.

По его оценке, эти обсуждения - сложное дело, если люди уже будут интегрированы в наш рынок труда.

"И если, скажем, уже есть колебания, если есть люди, работающие за минимум, но сейчас зарплаты в основном немного больше минимума, около 900 евро "на руки" (такая средняя зарплата у украинских беженцев), а есть и те, кто получает по 2000", – сказал Линге.

Он не исключает, что у таких людей может быть мотивация задержаться в нашей стране.

"Если они будут интегрированы, смогут себя здесь содержать, то будут приниматься индивидуальные решения", – продолжил он.

Депутат пока не слышал, чтобы у украинцев были претензии к Литве.

"Если появляются отдельные попытки поднять вопрос какого-то отдельного случая, то нельзя это назвать тенденцией", – сказал Линге.

Он ощущает переход на другой этап.

"В некоторых местах, где люди приняли жителей, складываются разные ситуации, люди хотят расторгнуть договоры. Но беженцы не останутся без жилья, об этом позаботятся. Быть может, условия жизни немного изменятся, поскольку социальное жилье не может предоставить такие же условия, как частное. Но мы видим, что сами люди не хотят никого обременять", – сказал Линге.

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