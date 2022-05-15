В парламенте Литвы не узаконили право на бесплатную питьевую воду в ресторанах

Парламент Литвы в первом чтении отклонил закон, которым планировали обязать бары и рестораны бесплатно подавать клиентам питьевую воду, однако его инициатор, депутат Лукас Савицкас сказал LNK, что точка в этом вопросе еще не поставлена.

Соответствующие поправки парламент отклонил в минувший четверг. Такая инициатива возмутила некоторых руководителей заведений общепита.

"Мы считаем, что так некоторые политики пытаются завоевать популярность, ищут проблему там, где ее нет", – сказал LNK глава группы ресторанов Fortas Кястутис Маркявичюс.

Глава компании Burokėlis ir krapas Одета Бложене сказала, что такие предложения - пустая трата времени и вмешательство в отношения между бизнесом и клиентами.

По данным LNK, представители разных ассоциаций сказали, что это дело самих ресторанов.

"Это не самая большая проблема, которую стоит обсуждать сегодня, это саморегуляция между клиентами и бизнесом, этот механизм прекрасно работал до сих пор", – сказала директор Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эгле Лижайтите.

По словам Маркявичюса, в его ресторанах за литр воды берут символические 50 центов.

Во многих барах клиентам бесплатно подают стакан питьевой воды и без всяких дополнительных законов. Одни берут деньги только за воду с добавками, другие подают воду совершенно бесплатно.

Бложене заметила, что это не только вопрос стоимости воды. Ведь эту воду приносят людям, а обслуживание должно оплачиваться, равно как мытье посуды - как кувшина, так и стаканов.

Владелец бара Temperatūra Мантас Йокштас не считает, что заведения общепита должны заставлять подавать воду бесплатно.

Маркявичюс заметил, что политикам лучше подумать о бесплатных общественных туалетах в городе.

Автор инициативы член Демократического союза "Во имя Литвы" Лукас Савицкас сказал LNK, что проект был подготовлен после принятия директивы ЕС с рекомендацией искать законные решения, которые будут способствовать уменьшению масштабов использования воды в пластиковой таре, чтобы люди чаще пили водопроводную воду – а в Литве она качественная.

По его словам, Великобритания, Испания, Франция, Чехия, Италия, другие страны идут к тому, чтобы узаконить право клиента просить бесплатный стакан питьевой воды из-под крана. Поэтому Савицкаса удивило решение парламента отклонить такой проект.

Депутат заметил, что был проведен опрос жителей, который показал, что жители хотят, чтобы этот вопрос был решен подобным способом.

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