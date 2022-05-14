В Клайпеде во время конфликта мужчине были нанесены серьезные ножевые ранения

В пятницу вечером кровавый конфликт обернулся убийством.

13 мая в 20.46 . поступило сообщение о том, что в Клайпеде, на ул. Дебрецено, в доме, во время конфликта, нетрезвый мужчина 1986 г.р. нанес ножевые ранения мужчинам 1974 и 1980 г.р, пострадавшие были госпитализированы, агрессор задержан.

Начато расследование.

14 мая врачи сообщили, что пострадавший 1974 г.р. скончался в 06.12 ч.

Расследование было переквалифицировано в расследование убийства, подозреваемому грозит тюремное заключение на срок от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

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