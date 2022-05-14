Новый порядок пугает врачей: после операции пациентов будут выписывать еще быстрее

Новый порядок, подписанный министром Литвы Арунасом Дулькисом, пугает врачей. Отныне пациентов, которых оперируют в дневном хирургическом центре, должны выписывать домой в тот же день. Врачи предупреждают, что это чревато риском осложнений. Мало того, беспокойство вызывает тот факт, что в ответе будет ни к то иной, как хирург. Минздрав отмечает, что прежний порядок не отвечал названию услуги, сообщает ТВ3.

С 3 марта 2022 г. вступил в силу новый порядок - после операции в дневном центре пациент может находиться всего 12 часов, после этого его выписывают.

До сих пор пациент мог оставаться под наблюдением 24 ч., а еще раньше – 48 ч. Врачи считают, что новый порядок чреват осложнениями и непопулярностью услуги.

"24 ч. - было нормальное время, человек ночевал и утром отправлялся домой. В таком случае риск осложнений бывает минимальным.

"Между тем, если выписывать через 12 ч., надо понимать, что хирурги и до 20 ч. не остаются на работе, значит, должны выписывать еще раньше, назначить больничный. Это сложно - и операцию сделать и домой выпустить человека за такое время", – сказал tv3.lt президент Литовской ассоциации хирургов Артурас Разбадаускас.

Он сказал, что хирурги не захотят рисковать и выполнять более сложные операции в дневных стационарах, ведь в случае каких-то осложнений, вина ляжет на хирурга. Тем более, что по новым законам, это грозит лишением лицензии (он напомнил историю профессора Жильвинаса Саладжинскаса, которого Верховный суд Литвы лишил лицензии).

По словам Разбадаускаса, операции по удалению желчного пузыря и грыжи до сих пор проводились в дневных центрах, но для того, чтобы не было осложнений, пациенты после такой операции должны больше времени оставаться под наблюдением врачей, на случай возможных кровоизлияний.

"В случае любой операции возможны осложнения, но когда это проявляется в больнице, где есть врачи, ситуация иная, человеку могут быстро оказать помощь", – заметил собеседник.

Председатель Литовского союза врачей Ауристида Герлякене отметила другие проблемы, связанные с оказанием этой услуги - нет специализированных медсестре, которые могли бы присматривать за такими пациентами на дому и нет услуги подвоза пациентов после операции.

"И при этом принимают такие порядки, ведь надо экономить деньги", – констатировала она в интервью на Žinių radijas.

По словам Герлякене, наблюдается тенденция снижать расходы Больничной кассы без учета потребностей пациентов.

"И так приводят к возможным осложнениям, а виновными могут остаться хирурги", – сказала она, заметив, что министерство на замечания врачей не обращает никакого внимания.

По словам Герлякене, новая реформа здравоохранения также построена не для выгоды пациентов, а для рационализации финансирования. Она заметила, что при такой системе невозможно оказать качественные услуги.

Минздрав указал, что порядок оказания услуги пересмотрели, чтобы избавиться от избыточных требований и обеспечить качество услуг и безопасность. Кроме того, чтобы название услуги - дневная хирургия, соответствовало содержанию.

Представитель Минздрава Юлиянас Галишанскис заверил, что проект был согласован с заинтересованными ведомствами и профсоюзами врачей. Он отметил, что если операция сложная, то ее могут делать в стационаре, а не в дневном центре.

Кроме того, Минздрав отметил, что готовится порядок предоставления услуги подвоза пациентов. Сейчас отчасти такую услугу предоставляет муниципалитет.

В будущем предполагается, что такую услугу смогут получать пациенты, которые в силу своего состояния не могут вернуться домой на общественном транспорте или на своем транспорте; когда нет своего транспорта и нет подходящего маршрута общественного транспорта; когда в силу социальных и экономических причин у пациента нет возможности пользоваться личным или общественным транспортом.

"Вопрос необходимости в такой услуге в индивидуальном порядке будет решать лечащий врач", – указал Галишанскис.

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