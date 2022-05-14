Коронавирус в Литве: 153 новых случая

За минувшие сутки в Литве было выявлено 153 новых случая заражения коронавирусом, показывают обнародованные в субботу данные Департамента статистики.

На данный момент коронавирусом болеют 4058 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 85,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 9%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 000 заболевших коронавирусом.

Всего в Литве с начала пандемии COVID-19 коронавирусом заболели 1 060 580 человек, от COVID-19 скончались 9126 человек.

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