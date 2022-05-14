Национальная художественная галерея
(проспект Конституциёс, 22, Вильнюс):
В 18.00 ч. мастер-классы для молодежи "Что-то из прошлого для будущего" и выставка "Сложное прошлое. Связанные миры". Речь пойдет о сложных периодах истории и травмирующем прошлом.
В 19.00 ч. экскурсия "Современное искусство Литвы и Украины. Связи" с Ириной Билой (историк из Запорожья). Экскурсия пройдет на украинском языке.
В 20.30 ч. экскурсия по выставке "Беспокойные тела. Фотография Восточной Германии 1980–1989".
В 21.00 – 22.30 ч. выставка Юстинаса Микульскиса DJ set (создает электронную музыку).
Предварительная регистрация по эл. почте edukacija@ndg.lt
Вильнюсская картинная галерея (ул. Диджёи, 4, Вильнюс)
19.00, 20.00, 21.00 ч. Экскурсия "О чем шепчут стены дворца?" История дворца Ходкевичей, интерьеры XIX в. Посещение подвалов.
Предварительная регистрация по эл. почте: gidai.vpg@lndm.lt
Художественный музей дворца Радзивиллов (ул. Вильняус, 24, Вильнюс)
В 18.00 и 19.00 ч. выставка Эмилии Шкарнулите "Сияющие комнаты".
В 18.30, 19.30, 20.30 и 21.30 ч. Выставка "Искусство протеста: ослушники советского периода".
В 20.00 и 21.00 ч. Инсталляция Томаса Даукши "Огоньки счастья".
18.00–24.00 ч. Международная выставка "Мистика барочной скульптуры: Иоанн Георг Пинзель и др. львовские мастера XVIII в." об уникальных скульптурах барокко в Украине. (IV маршрут).
Музей им. М.-К.Чурлёниса (В.Путвинскё, 55, Каунас)
Выставка Уильяма Кентриджа "То, о чем не помним", выставка марионеток Стасиса Ушинскаса, экспозиция "Литовская живопись XIV–XIX", "Литва крестов", "Архаика: литовское народное искусство XVIII–XX" и экспозиция работ Чурлёниса.
Каунасская художественная галерея (ул. К.Донелайчё, 16)
Галерея "Парк искусств" представляет выставку художницы Марины Абрамович "Память быта". Для посетителей старше 18 лет.
Дом-музей Ю.Зикараса (ул. Ю.Зикараса, 3, Каунас)
Обновленная экспозиция.
Галерея В.К.Йонинаса (ул. Туристу, 9, Друскининкай)
18 ч. выставка скульптур Ляонаса и Айдаса Стрёг "Бежит жизнь, бежит...". Встреча с Айдасом Стрёгой.
20–21 ч. "Окно к солнцу". Рисование на стекле.
Усадьба-музей Тадаса Иванаускаса в Обелине (ул. Обелинес, 8, Академия, Каунасский район)
В 8:00 ч. экскурсия "Растения и старый сад Обелинского дендрологического парка";
19:00 ч. экскурсия "Жизнь профессора Тадаса Иванаускаса и Гонораты Пашкаускайте-Иванаускене в летней резиденции";
20:00 ч. экскурсия "Сплетни о жизни Иванаускасов".
Музей этнической культуры Антанаса и Йонаса Юшек (ул. Кауно Мажои, 2, Вилькия)
19:00 ч. Выставка миниатюр и медалей Гвидаса Латакаса (Каунас).
Алитусский краеведческий музей (ул. Саванорю, 6, Алитус)
Концерт Рокаса Кашеты. 21:30 ч.
В 20 ч. перформанс "Пакую искусство. Арбит Блат" - синагога (ул. Кауно, 9, Алитус).
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