В выходные будет прохладно и дождливо

В ближайшие сутки в Литву придет южная часть циклона с большой облачностью и осадками.

В субботу ночью во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью будет 4–9 градусов. Днем время от времени будут идти дожди. Днем воздух прогреется до 12–17 градусов.

В воскресенье во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью будет 4–9, а днем 14–19, у моря 11–13 градусов тепла.

В понедельник днем на севере пройдут небольшие дожди. Ночью будет 2–7, днем 13–18 градусов тепла.

Во вторник днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 1–6 градусов, местами на поверхности почвы - заморозки до 0–4 градусов, ночью 10–15 градусов.

В среду местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 2–7, днем 10–15 градусов тепла.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!