В беседе с премьером Швеции Науседа выразил поддержку вступлению этой страны в НАТО

Во время состоявшейся в пятницу телефонной беседы с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон президент Литвы Гитанас Науседа выразил поддержку вступлению Швеции в НАТО.

"Мы всегда выступали за более тесное сотрудничество между Швецией и Альянсом. Мы приветствуем и выражаем всестороннюю поддержку планам вашей страны по вступлению в НАТО", - цитируется Науседа в пресс-релизе президентского офиса.

"Каждая страна имеет право решать и выбирать, к какой организации безопасности она хочет принадлежать. Заверяю, что Литва будет готова быстро ратифицировать протоколы о вступлении", - сказал он.

Во время беседы обсуждалось намерение Швеции подать заявку на вступление в Альянс.

Глава государства подчеркнул, что членство Швеции в НАТО укрепит ее собственную безопасность и безопасность региона в целом, а также внесет значительный вклад в укрепление обороноспособности Альянса с учетом долгосрочной угрозы со стороны России.

В воскресенье правящие социал-демократы Швеции обнародуют свое мнение о вступлении страны в НАТО.

В четверг руководство соседней Финляндии уже выразило поддержку присоединению своей страны к блоку.

Скептическое отношение шведских и финских политиков и обществ к членству в НАТО сильно изменилось после вторжения России в Украину.

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