Цены на первые ягоды поражают – 35 евро за килограмм

Инфляция привела к значительному росту цен на первые ягоды. Первая черешня продавалась по 40 евро за килограмм.

Были люди, которые их покупали, но, по словам экономистов, такое подорожание не проходит без следа.

"Первую черешню продавали по 35-38 евро за кг. Это были первые ягоды из Испании. Перед этим за килограмм ягод из Перу просили 40 евро, но они были крупнее и слаще. Там больше солнца. В прошлом году первые ягоды были 1/5 дешевле", – сказала глава магазина Burokėlis в ТЦ Панорама Ирена Амилявиче.

Первая греческая клубника стоила 9 евро за кг. Сейчас она стоит 5-6 евро. По словам Амилявиче, клубника будет немного дороже, чем в прошлом году, из-за инфляции. Правда, на цену может повлиять хорошая погода, тогда ягоды будут дешевле.

"Что касается черешни, люди берут по несколько сот граммов. Редко берут килограмм. Покупают килограммами ягоды, когда начинается варка варенья", – сказала она, заметив, что ягод покупают немного, людей пугают цены.

"Перед тем как купить ягоды по 38 евро, люди спрашивают, почему так дорого", – заметила Амилявиче.

Глава Pricer LT Пятрас Чепкаускас сказал, что в Литве за последние пару месяцев продукты подорожали на 1/5.

"Насколько поднимутся цены летом? Инфляция высокая, настроение у жителей не оптимистичное. Потребители пока настроены покупать какие-то дорогие вещи (не продукты питания), поскольку из-за инфляции деньги обесцениваются. Но вот продажи продуктов снижаются – поскольку надо экономить "здесь и сейчас", – сказал эксперт.

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