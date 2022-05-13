Глава представительства Тайваня: мы не отказываемся от литовского зерна

В связи с тем, что не называемая тайваньская компания отказалась от покупки литовского зерна, глава представительства острова в Литве Эрик Хуанг сказал, что Тайвань не отказывается от импорта зерна, но для этого требуется время.

"Правительство Тайваня недавно дало разрешение на ввоз литовского зерна на Тайвань. Это новый источник зерна для Тайваня и новый рынок для Литвы, поэтому частным компаниям обеих стран нужно время, чтобы найти подходящие возможности для бизнеса", — сказал Хуанг BNS.

"Пшеница – одно из направлений потенциального сотрудничества. Между некоторыми компаниями ведутся дискуссии о пшенице, которые могут не дать быстрых результатов. Мы продолжим развивать торговлю всеми видами зерна между Тайванем и Литвой", — добавил он.

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По словам Хуанга, Сельскохозяйственный совет и Министерство здравоохранения и социального благополучия Тайваня также сотрудничают с Министерством сельского хозяйства Литвы в подаче заявок на импорт литовских продуктов, в том числе морепродуктов, говядины, молочных продуктов и других.

На этой неделе стало известно, что тайваньская компания, ведущая переговоры об экспорте литовского зерна, отказалась его покупать. Это BNS подтвердила Ассоциация литовских переработчиков и продавцов зерна.

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