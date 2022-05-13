Среди дров в поленнице жители обнаружили редкого зверька

Хозяйка усадьбы в деревне Сакалинес в поленнице среди дров обнаружила необычного зверька. Выяснилось, что он занесен в Красную книгу Литвы. За последние 15 лет этих животных нашли лишь в немногих местах нашей страны.

"30 апреля в охраняемой зоне резервата в деревне Сакалинес, в усадьбе, в поленнице дров хозяйка усадьбы Эгле обнаружила маленькую летучую мышь, длиной всего 5 см. По фото специалисты определили, что это двухцветный кожан (Vespertilio murinus), который занесен в Красную книгу Литвы", – сообщает дирекция Вешвильского государственного природного резервата.

По ее словам, после 2007 года в Литве эти летучие мыши были обнаружены лишь в 62 местах.

"Этот малыш питается комарами, мелкими ночными мотыльками, ручейниками. Вылетает на охоту после захода солнца, летает на высоте 20–40 м на открытых пространствах: над водоемами, лугами. Продолжительность жизни до 12 лет", – сообщается о виде.

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