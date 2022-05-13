Коронавирус в Литве: 162 новых случая и одна смерть

За минувшие сутки в Литве было выявлено 162 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончался один человек, показывают обнародованные в пятницу данные Департамента статистики.

Впервые коронавирусом заболели 145 человек, во второй раз - 17.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 138 человек, из них 11 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 97,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 10%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

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