В Вильнюсе c пятницы начинаются дни Украины

В пятницу в Вильнюсе начнутся дни Украины, чтобы лучше узнать страну и познакомить военных беженцев с литовской столицей.

В целом запланировано более сотни различных бесплатных образовательных занятий, концертов, экскурсий и развлечений для детей.

Название трехдневного мероприятия "Вильнюшиванка" (Vilniushyvanka) навеяно традиционной украинской вышиванкой – вышитой рубашкой, у нее даже есть свой международный день, отмечаемый 19 мая.

"Мы хотим, чтобы украинцы, живущие в Литве, чувствовали себя как дома, поэтому решили предоставить больше возможностей для того, чтобы они лучше узнали Вильнюс и литовскую культуру. Мы верим, что Вильнюшиванка откроет украинцам гостеприимство столицы, а жители и гости Вильнюса лучше узнают украинскую культуру через искусство, еду и познавательные программы", — сказала Инга Романовскене, руководитель Вильнюсского агентства по развитию бизнеса и туризма Go Vilnius, который инициировал мероприятие.

В воскресенье на площади Реформатов запланирован пикник для литовских и украинских семей.

С программой мероприятий на украинском и литовском языках можно познакомиться здесь.

С начала войны в Литву прибыло около 50 тыс. беженцев из Украины. Многие из них остались в Вильнюсе.

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