Часть потребителей может не успеть заключить договор с независимым поставщиком электроэнергии

Затянувшийся процесс принятия решений, неясный процесс назначения компенсаций и их размер, не утвержденная цена на электроэнергию - все это не дает жителям должным образом оценить ситуацию и сравнить предложения независимых поставщиков, – такие недостатки в конце процесса второго этапа либерализации рынка электроэнергии отмечают независимые поставщики.

Порядок компенсаций за электроэнергию и минимальный тариф, который будет действовать до конца года, правительство должно утвердить до конца мая. Однако независимые поставщики отмечают, что принятие таких решений в конце процесса может вызвать недовольство у клиентов, привести к образованию очередей, у компаний могут быть проблемы с обслуживанием клиентов.

Кроме того, из-за нехватки времени на выбор некоторые клиенты вообще могут не успеть выбрать поставщика до конца установленного периода. Это не исключает и Минэнерго Литвы.

До 11 мая, чуть больше чем за месяц до окончания срока (срок до 18 июня) выбора поставщика, этого не сделали еще 384 600 или 52% потребителей второго этапа (используют 1000-5000 кВт электроэнергии в год).

Гендиректор независимого поставщика Enefit Витянис Коризна положительно оценил решение не откладывать второй этап и ввести компенсации. Однако он заметил, что из-за растянутости процесса жители пассивно выбирают независимого поставщика.

"До конца срока осталось 5-6 недель, а рынок неактивный – потребители не спешат выбирать. Это последствие того, что решения принимают в последний момент (...). В итоге потребители будут вынуждены делать выбор в последний момент", – сказал Коризна, заметив, что это может привести к более высоким ценам.

"Как известно, у рыночной цены нет оснований для снижения – скорее, у нее есть тенденция к росту. Поэтому этот перенос может привести к более высоким ценам", – заметил глава Enefit.

Глава Elektrum Lietuva Мартинас Гига также считает, что неясность процесса компенсации приводит к тому, что жители не спешат с выбором.

По словам главы независимого поставщика Perlas energija Вилюса Юрайтиса, самая большая проблема в конце второго этапа – не объявлена стоимость поставок.

"Сейчас все потребители видят цену 16 центов. (...) Есть мнение будто независимые поставщики повышают цену. Но когда все увидят цену, установленную правительством, поймут, что она зависит не от независимых поставщиков, электроэнергия дорожает на самом рынке", – заметил он.

Компанию Ignitis до настоящего времени выбрали 248 000 (69,6%) потребителей второго этапа, Perlas energijа – 52 400 (14,7%), Elektrum Lietuvа – 30 900 (8,7%), Enefit – 23 400 (6,6%), других поставщиков (EGTO energija, Birštono elektra, Kauno termofikacijos elektrinė) – 1700 (0,4%).

Парламент Литвы 12 мая принял порядок компенсаций за газ и электричество. Сообщается, что без этого порядка, цены на энергоресурсы с 1 июля увеличились бы в два раза, благодаря принятому пакету, их рост составит не больше 40%. Компенсации будут получать все домашние хозяйства, независимо от расходов энергоресурсов.

Сейчас планируется, что во втором полугодии 2022 г. жители не будут платить за электроэнергию больше 23 центов за кВт, остаток будут погашать за счет средств из бюджета.

Порядок компенсации утвердит правительство.

Ранее сообщалось, как будет выглядеть ситуация без компенсаций и с ней. При потреблении 56 кВт электроэнергии в месяц (средний показатель по Литве), без компенсации во втором полугодии 2022 года счет будет 27,4 евро, это на 198% больше, чем сейчас (9,2 евро).

С компенсацией счет составит 12,9 евро, т.е. на 40% больше, чем сейчас. Если речь идет о 150 кВт, счет будет без компенсации 73,5, с - 34,5 евро. При потреблении 300 кВт сейчас счет составляет 49,2 евро, без компенсации это будет 147, с – 69 евро.

Потребители, которые используют газ для приготовления пищи, сейчас в среднем получают счет 3,7 евро (4,6 куб. м). Без компенсации он составит 11,7 евро (218%), с – 4,7 евро (27%). Люди, которые используют газ для отопления, сейчас в среднем платят 56,7 евро (103,1 куб. м). Без компенсации счет составил бы 236,1 евро (316%), с – 79,4 евро (40%).

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