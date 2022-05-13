В день семьи украинцы приглашают на мероприятие в Реформаторском саду

Жители Литвы открыли перед беженцами из Украины двери своих домов, настало время открыть перед ними свою общину. В воскресенье украинцы приглашают жителей Вильнюса в Реформаторский сад на специальной мероприятие, которое проводится в знак благодарности!

Здесь пройдут первые Украинские дни. Украинцы будут готовить галушки, борщ, блины и много других традиционных блюд. Весь день на двух сценах будут выступать украинские и литовские исполнители.

На сцене увидим всемирно известного украинского композитора и пианиста Евгения Хмару, он выступал перед президентом Америки и королевой Англии, а также пианиста – Дмитрия Шурова, приехавшего в Литву с особой гуманитарной миссией, группу TaRuta. На мероприятии выступят и литовские исполнители: Ева Наркуте, Эрика Дженнингс, Baltos varnos, Евгения Редько, Викторас Диавара, Аугусте Ведрицкайте, Дайнотас Варнас, Габриэле Вилкицките, группа Žalvarinis.



На мероприятии будут Довиле Филманавичюте, Витаутас Румшас младший, Номеда Марченайте, Олег Шураев, Индре Каваляускайте, браться Йонас и Витарас Радзявичюсы, Алена Енько. Они не только будут ведущими мероприятия, но и станут помощниками новых членов нашей общины – украинцев.

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