Такое в Литве увидишь нечасто: через дорогу перебежал медведь

11 мая в Молетском районе местный фермер снял на видео необычную картину. Через дорогу перебежал медведь. Животное было замечено недалеко от Дапкунишкяй.

На видео видно, как медведь по является по одну сторону дороги, быстро перебегает через дорогу и скрывается среди деревьев. Это место находится на границе с Аникщяйским районом.

Местный охотник Теофилис сказал, что судя по видео - медведь молодой, он небольших размеров. По словам охотника, медведя в этом году видели и в Аникщяйском районе.

"Сколько довелось говорить с людьми, фермерами, то рассказывают, что около Каварскаса люди тоже видели медведя в этом году. Наверное, он там и крутится. Может быть, поселился на более длительное время", – сказал Теофилис.

По его словам, молодые медведи уходят от матери и ищут себе отдельную территорию. Возможно, себе место подыскивает и этот медведь.

Теофилис сказал, что в их районе раньше не было волков, а в прошлом году появились. Медведей тоже прежде не было.

"Медведь обычно избегает людей, но есть он раздражен или болен, например, если у него глисты, может быть очень агрессивным", – сказал охотник и рекомендовал при встрече с медведем вести себя спокойно, тихо, удалиться, не делая резких движений.

Grynas.lt уже сообщал в этом году о медведе в окрестностях Марцинкониса (Дзукия).

В Литве медведи не живут. Обычно они приходят в нашу страну из Беларуси.

По словам Теофилиса, место, в котором медведя видели 11 мая, находится далеко от границы, однако все же сложно сказать, откуда этот медведь появился.

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