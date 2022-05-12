Эксперт в сфере недвижимости: я не хотел бы сейчас оказаться на месте арендатора жилья

Подобной ситуации специалисты на рынке прежде не видели: квартиры, которые выставляют на аренду, забирают в считанные дни, а цены поднимаются на 20, 30% и больше процентов. Это вызвано не только тем, что не хватает продаваемых квартир, но и интенсивной миграцией с востока.

Представитель компании Ober-Haus Марюс Чулада в интервью Delfi сказал, что весна всегда бывает активным сезоном на рынке аренды жилья, но того, что происходит сейчас, ни Вильнюс, ни другие города страны прежде не видели.

"Обычно весной в Вильнюсе можно выбирать из 2000 объектов. Сейчас их меньше 500. Иными словами, предложений стало в 4 раза меньше, а спрос значительно вырос. В Литвы, в Вильнюс, приезжает много украинцев и белорусов. Конечно же в арендуемом жилье нуждаются и литовцы. Обычно в январе-феврале на рынке наблюдается затишье, а в апреле-мае рынок аренды бывает очень активным, но такого, что наблюдаем сейчас, прежде не бывало", – заметил он.

По словам Чулады, сейчас очень сложно найти в Вильнюсе жилье для аренды: "Я бы не хотел сейчас оказаться на месте арендатора, ситуация неблагодарная. Однозначно можно сказать, что сейчас на рынке доминирует позиция арендодателя, а не арендатора".

Специалист заметил, что рост цен неодинаковый. Все зависит от места – ближе или дальше от центра. В некоторых случаях цена увеличилась на 20-30%.

"Есть такие сделки, когда двухкомнатную квартиру в Шнипишкес в новом доме полгода назад сдавали за 700-800, сейчас за 1100 евро в месяц. И ее забрали через три дня, еще и очередь была. Так что всем арендаторам надо соблюдать условия договора, вовремя вносить плату и не спешить с расторжением договора, сейчас неподходящее время для смены жилья", – советует Чулада.

Что сегодня ищут новоселы? Эксперт сказал, что в последнее время арендаторы хотят современное и оборудованное жилье.

"Как мы говорим – становится меньше "бабушкиных" квартир с советским антуражем, старой мебелью и т.д. Много предложений в новых домах подняло общий стандарт на рынке аренды жилья. Это, соответственно, привело и к росту цен, но пока арендаторы не были готовы платить больше, был определенный баланс: получаешь больше качества и платишь за это. Но сейчас сдают все и за разные деньги. Рынок не сбалансирован. Мы не можем говорить даже, что какие-то районы стали непривлекательными, людям подходит все. Есть даже такие случаи, когда люди, не найдя подходящее жилье в Вильнюсе (за имеющиеся деньги), арендовали жилье в другом городе. Поиск доступного жилья стал вызовом", – акцентирует собеседник.

Чулада заметил, что возможности удаленной работы сейчас позволяют жителям искать подходящее жилье для аренды в разных городах Литвы.

В Литве 2/3 всех вариантов арендуемого жилья - жилье с одной спальней. В таком жилье может жить один человек или пара.

"В новостройках - это гостиная, соединенная с кухней и спальня, в старых домах - кухня и две комнаты. Если речь идет о квартире с двумя и больше спальнями, то такое жилье уже конкурирует с коттеджами и домами в пригороде", – подчеркнул эксперт.

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