Спецэфир Delfi: "Не читал, но осуждаю" — получается ли отделить Путина от Пастернака в Литве?

Российская агрессия на поколения вперед отвернет Украину от русской культуры и русского языка, а к русским будут относиться, как к немцам после Второй мировой войны, считает один из главных писателей современной Украины, русскоязычный автор Андрей Курков.

А меняется ли отношение общества и властей к русскому языку и культуре в Литве, когда преступления российской армии в Украине вызывают волну гнева и возмущения? Можно ли считать инициативы по переименованию школ, театра, улиц, предложений по закрытию неба для русской культуры — признаками культуры отмена? Удается ли нам лишить Путина прав на русский язык и русскую культуру?

Ищем ответы на эти вопросы в студии с заведующим кафедрой русской филологии Вильнюсского университета Павлом Лавринцом, директором Департамента по делам нацменьшинств Видой Монтвидайте, директором Русского драматического театра Литвы Ольга Полевикова.

Ведущий — Дмитрий Семенов

Начало эфира в 13.00

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