В Вильнюсе начались дни украинского кино, вся прибыль пойдет в помощь Украине

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Ukrainos kino dienos Lietuvoje. Atidarymas Foto: Vytautė Ribokaitė

10 мая в Литве начались Дни украинского кино. Зрителей приглашают посмотреть самые интересные киноленты украинских режиссеров, снятые в последние годы. Это не только уникальная возможность познакомиться с украинским кинематографом, но и возможность помочь украинским кинорежиссерам. Все собранные средства переведут фонду CinemaAid.