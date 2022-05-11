В прошлом году в Литву вернулось больше литовцев, чем уехало из страны

Второй год подряд в Литву возвращается больше литовцев, чем уезжает. По данным Департамента статистики, в 2021 г. в Литву вернулось больше 23 700 жителей, а покинули 18 800.

"Рост возвращающихся литовцев, когда возвращается больше, чем уезжает, начался в 2020 г. До этого эмигрировало больше, чем возвращалось. Например, большой эмиграция была в 2017 г. – уехали 45 000 человек, а вернулись только 10 000", – сказала представитель ДС Бируте Столите.

Больше всего в 2021 году вернулось из Великобритании, Норвегии, Германии и Ирландии. Самые большие потоки миграции фиксируются в Вильнюсском округе: вернулись около 5600 жителей, уехали 4300.



Глава Вильнюсского бюро Международной организации миграции Эйтвидас Бингялис сказал, что эмигранты возвращаются по разным причинам.

"Мы должны признать, что в Литве легче обосноваться семьям – у нас качественная государственная инфраструктура, доступные социальные услуги, услуги здравоохранения и образования. Продолжительность и условия отпуска по уходу за детьми в Литве выделяются не только в ЕС, но и в контексте стран всего мира", – заметил он.

По данным МОМ, больше 60% возвращающихся в Литву выбирают жизнь в регионах, где есть детские сады, школы и другая необходимая инфраструктура.



Тот факт, что жителям важно образования доказывает высокий процент людей с высшим образованием в Литве – Литва лидер по числу жителей с университетским образованием и по числу людей, окончивших коллегии. В прошлом году у 57,6% жителей Литвы 30-34 лет было высшее образование или образование, приобретенное в коллегиях (средний показатель по ЕС 40%).

Чаще всего эмигранты возвращаются на родину ради своих близких и родных.

"Связь с близкими - естественная, общечеловеческая потребность. Эмигрантам не хватает возможности общаться на родном языке, сохранять семейные традиции. Нередко семьи возвращаются, чтобы их дети не забыли родной язык и могли общаться с близкими и родными", – заметил Бингялис.

"Вернуться эмигрантов побуждают и растущие возможности трудоустройства, заработка. Средняя зарплата в Литве в числе самых быстро растущих в ЕС. Мы видим, что отрыв от уровня жизни на Западе снижается – даже с меньшими доходами люди могут обеспечить благосостояние для себя и своей семьи", – сказал он.

В Литве средняя зарплата четвертый год подряд растет больше чем на 8% в год. В 2021 г. средняя зарплата выросла почти на 10% и составила 1586 евро "на бумаге". В этом году, согласно прогнозам, она вырастет еще на 8,8%.

По словам Бингялиса, вернувшись в Литву спустя 5-10 лет многие эмигранты удивляются переменам. Тем, кто много времени провел за границей, требуется помощь специалистов.

В 2021 г. из Литвы уехали 18 826 граждан, а вернулись – 23 712. В 2020 г. уехали 15 328, а вернулись 20 804 человек.

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