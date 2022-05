Как пишет NYT, Алехина решила покинуть Россию после того, как 21 апреля Пресненский суд Москвы решил заменить для нее меру наказания с ограничения свободы на реальный срок.

Чтобы скрыться от московской полиции, Алехиной пришлось переодеться в форму курьера службы доставки Delivery Club. Затем друг отвез ее к границе Беларуси и Литвы. У Алехиной была литовская виза и российский внутренний паспорт — загранпаспорт у нее забрали. Она смогла пересечь границу лишь спустя неделю.

При первой попытке перейти границу ее на шесть часов задержали белорусские пограничники, но затем отпустили. Во второй раз дежурный офицер не пропустил ее, однако задерживать не стал. Границу Алехина смогла перейти лишь с третьей попытки, благодаря друзьям за пределами страны. Один из них — исландский мастер перформанса Рагнар Кьяртанссон — убедил европейскую страну, пожелавшую остаться неназванной, предоставить Алехиной проездной документ, дающий ей, в сущности, тот же статус, что и гражданам ЕС. Этот документ тайно доставили в Беларусь, после чего Алехина смогла на автобусе доехать до Литвы.

“It sounds like a spy novel." Maria Alyokhina, leader of the band Pussy Riot, decided it was time to leave Russia after more than a decade of activism — at least temporarily. She and her girlfriend disguised themselves as food couriers to evade the police. https://t.co/FCT7dNyhf0 pic.twitter.com/cAJdzyjfEj