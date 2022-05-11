Кароблис: в переговорах стран ЕС о санкциях по российской нефти существенного прорыва нет

В переговорах стран Евросоюза о санкциях для российской нефти существенного прорыва нет, говорит вице-министр иностранных дел Литвы Раймундас Кароблис.

"Прорыв действительно небольшой, некритичный. (...) Возникают разные мысли о ценностных вещах, о желании некоторых стран жить так, как будто ничего не было, словно война не наша", - сказал политик журналистам в среду.

Европейский союз уже некоторое время обсуждает вопрос о прекращении импорта российских природных ресурсов, однако против этого выступают сильно зависимые от российского ископаемого топлива страны Сообщества.

Несколько недель назад Европейская комиссия разработала шестой пакет санкций против России, чтобы еще сильнее наказать Москву за ее войну в Украине.

Однако несколько стран-членов ЕС, прежде всего Венгрия, выступают против планов отказаться от российской нефти до конца этого года.

Венгрии, Словакии и Чехии предложено разрешить по-прежнему импортировать российскую нефть до конца 2024 года, но Будапешт добивается пятилетнего переходного периода для отказа от российской нефти, и ему нужен новый нефтепровод с Хорватией для поставок через ее порты, а также гарантии финансирования такого проекта.

Кроме того, страны также хотят получить помощь в обеспечении новыми источниками поставок нефти и реструктуризации своих нефтеперерабатывающих заводов.

В 2021 году Россия удовлетворила 30% потребности ЕС в сырой нефти и 15% потребности в нефтепродуктах.

Однако в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с удовлетворением отозвалась о прогрессе, достигнутом на последних переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Кароблиса, в будущем список подсанкционных лиц должен быть расширен за счет тех, кто ответственен за депортацию украинцев.

Украина утверждает, что жителей странны массово депортируют в Россию из оккупированных районов, отправляют в специальные лагеря, лишают документов и запрещают выезд, чтобы они не рассказывали о военных преступлениях, совершаемых российскими войсками.

"Для этого нужно собрать доказательства. (...) Список подсанкционных лиц должен быть расширен", - сказал вице-министр.

"Переходных образований быть не должно"

По словам Кароблиса, Украина должна получить статус кандидата и "не должно быть никаких переходных образований".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на этой неделе, что такому кандидату, как Украина, потребуются "десятилетия", чтобы присоединиться к Европейскому союзу, и предложил создать наряду с ЕС более широкое "европейское политическое сообщество".

Ранее эту идею раскритиковал президент Литвы Гитанас Науседа, который заявил, что подобными предложениями пытаются скрыть отсутствие политической воли для предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

"Не в первый раз появляются идеи о создании определенных переходных форматов, относительно которых возникает вопрос - что они дадут? У Украины уже сейчас есть глубокий Договор об ассоциации", - сказал дипломат.

"Больше пользы может дать членство или хотя бы более четкая перспектива членства уже после предоставления статуса кандидата, начало реальных процессов", - добавил он.

Литва является одним из самых активных государств-членов ЕС, призывающих других ускорить процедуры вступления Украины, включая более быстрое предоставление статуса кандидата. Этот вопрос стал еще более актуальным в политической повестке с началом российского вторжения.

Однако крупные члены Сообщества скептически относятся к этой возможности, поскольку это может привести к тому, что другие ожидающие в очереди страны будут рассчитывать на более быстрое принятие. Турция, Сербия, Черногория, Албания и Северная Македония в настоящее время имеют статус кандидатов в члены ЕС.

Кроме того, страны-критики отмечают, что демократические реформы в Украине после революции 2014 года и так шли слишком медленно, а после российского вторжения вообще остановились.

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