Swedbank фиксирует повышенную активность мошенников и предупреждает об опасности

Эксперты по безопасности банка Swedbank фиксируют рост активности мошенников. Жителям рассылают смс-сообщения с активными ссылками и информируют о якобы ошибках в э-банкинге или блокировке счета, поэтому просят активировать ссылку.

"Мы предупреждаем жителей о рассылке фиктивных ссылок, ни в коем случае не предоставляйте мошенникам данные о подключении, персональные данные, пароли, коды Smart-ID", − предупреждает представитель Swedbank Жигеда Аугоне.

По ее словам, выполнив эти действия, жители предоставляют мошенникам возможность подключиться к своим счетам, подтверждают подготовленные мошенниками переводы и рискуют понести финансовый ущерб. Пользователи Smart-ID должны внимательно следить за тем, какие операции они подтверждают, особенно если не они были инициаторами платежа, сказано в сообщении Swedbank.

"Мошенникам важно привлечь внимание, удивить или шокировать, тогда можно ждать от него выполнения желаемых действий. Даже если в полученной вами ссылке фигурирует название банка, это не означает, что ее прислал банк", − заметила представитель Swedbank, указав, что ссылки мошенников ничего общего с банком не имеют.

Если клиент все же указал мошенникам свои данные, он должен немедленно связаться с банком и сообщить о мошенничестве в полицию. Это поможет остановить перевод средств и найти мошенников.

Банк никогда не просит предоставить персональные данные

Главное, о чем должны помнить жители – банк никогда не просит предоставить персональные данные, связанные с подключением к э-банкингу, коды Smart-ID, информацию платежной карты.

Банк никогда не высылает смс-сообщения и не звонит по телефону, чтобы узнать от клиента какую-то информацию. Только если вы сами звоните в банк, работник просит вас предоставить необходимую информацию для идентификации вашей личности.

Банк не рассылает активные ссылки

Банк никогда не рассылает смс-сообщения с активными ссылками. Даже если в ссылке есть название банка, а сайт похож на сайт банка, не обманывайте себя – это созданный мошенниками сайт.

Критически относитесь к информации близких и родных

Сообщения мошенников до вас могут дойти и через близких или знакомых. Некоторые введенные в заблуждение люди могут заверить вас, что надо активировать ссылку или выполнить другие действия, о которых просят в сообщении, но вы должны проявить бдительность − ни в коем случае не делайте этого.

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